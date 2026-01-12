Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak’ta Kar ve Buzlanma

Samsun Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacaktır"

Valilik kararının, olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbir kapsamında yürürlüğe girdiği belirtildi.

