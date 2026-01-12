Kozluk'ta Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 13 Ocak Salı günü beklenen kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 22:50
Batman'da olumsuz hava koşullarına karşı önlem alındı

Batman’ın Kozluk ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, 13 Ocak Salı günü kar yağışı beklenen Kozluk’ta buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alındı.

Bu kapsamda, yarın ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

