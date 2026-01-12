Kozluk'ta Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı
Batman'da olumsuz hava koşullarına karşı önlem alındı
Batman’ın Kozluk ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji değerlendirmelerine göre, 13 Ocak Salı günü kar yağışı beklenen Kozluk’ta buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alındı.
Bu kapsamda, yarın ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
