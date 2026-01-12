Kozluk'ta Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 13 Ocak Salı günü beklenen kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.