Denizli OSB'de Sivil Savunma, Afet Farkındalığı ve Yangın Eğitimi

Denizli OSB'de düzenlenen eğitimlerde sivil savunma planı, afet farkındalığı ve sanayi tesislerinde yangın güvenliği konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Denizli OSB'de Sivil Savunma ve Afet Eğitimleri

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Sivil Savunma Plan Eğitimi, Afet Farkındalık Eğitimi ve Sanayi Tesislerinde Yangın Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Programa Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle; Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay, Arama Kurtarma Şube Müdürü Doğan Tufan, AFAD Şefi Esen Apaki, Sosyal Çalışmacı Derya Bodur, itfaiye personelleri ile firma yetkilileri katıldı.

Eğitim İçeriği

Denizli OSB Konferans Salonu'nda yapılan sunumlarda sivil savunma planlarının hazırlanması, afetlere karşı farkındalığın artırılması ve sanayi tesislerinde yangın güvenliği konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Amaç

Gerçekleştirilen eğitimlerle, firmaların afet ve acil durumlara yönelik hazırlık düzeylerinin artırılması ve kurumsal farkındalığın geliştirilmesi hedeflendi.

