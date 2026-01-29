Ağrı'dan 11 proje TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine davet edildi

Açıklama ve kapsam

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2026 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Van Bölge Sergisi'ne Ağrı’dan toplam 11 projenin davet edildiğini bildirdi.

Van Bölge Sergisine davet edilen okullar ve proje alanları

Merkez Şerife Bacı Anadolu Lisesi: Değerler Eğitimi, Kimya, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında toplam 4 proje ile yarışmada yer alacak.

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi: Matematik alanında 2, Tarih alanında 1 olmak üzere toplam 3 proje ile bölge sergisinde temsil edilecek.

Merkez Ağrı Dağı Anadolu Lisesi: Matematik alanında 1 proje ile katılacak.

Merkez Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: Sosyoloji alanında 1 proje ile yarışacak.

Merkez Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi: Teknolojik Tasarım alanında 1 proje ile sergide yer alacak.

Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi: Matematik alanında 1 proje ile bölge finallerinde yer alacak.

Sergi tarihi ve tebrik

Kökrek, Bölge Yarışmaları kapsamında proje sergisi ve ödül töreninin 9-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Batman'da gerçekleştirileceğini belirtti. Yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenci ve danışman öğretmenleri tebrik etti.

