Ağrı'dan 11 Proje TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine Davet Edildi

Ağrı’dan 11 proje, 2026 TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine davet edildi. Bölge sergisi ve ödül töreni 9-12 Şubat 2026'da Batman’da yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:45
Ağrı'dan 11 Proje TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine Davet Edildi

Ağrı'dan 11 proje TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine davet edildi

Açıklama ve kapsam

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2026 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Van Bölge Sergisi'ne Ağrı’dan toplam 11 projenin davet edildiğini bildirdi.

Van Bölge Sergisine davet edilen okullar ve proje alanları

Merkez Şerife Bacı Anadolu Lisesi: Değerler Eğitimi, Kimya, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında toplam 4 proje ile yarışmada yer alacak.

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi: Matematik alanında 2, Tarih alanında 1 olmak üzere toplam 3 proje ile bölge sergisinde temsil edilecek.

Merkez Ağrı Dağı Anadolu Lisesi: Matematik alanında 1 proje ile katılacak.

Merkez Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: Sosyoloji alanında 1 proje ile yarışacak.

Merkez Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi: Teknolojik Tasarım alanında 1 proje ile sergide yer alacak.

Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi: Matematik alanında 1 proje ile bölge finallerinde yer alacak.

Sergi tarihi ve tebrik

Kökrek, Bölge Yarışmaları kapsamında proje sergisi ve ödül töreninin 9-12 Şubat 2026 tarihleri arasında Batman'da gerçekleştirileceğini belirtti. Yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenci ve danışman öğretmenleri tebrik etti.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK, 2026 YILI TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA...

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN KÖKREK, 2026 YILI TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI KAPSAMINDA VAN BÖLGE SERGİSİNE AĞRI’DAN TOPLAM 11 PROJENİN DAVET EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Belediyesi'nden diyabetli öğrencilere mini buzdolabı desteği
2
Başiskele'de Binlerce Gence Spor ve Müzik Eğitimi
3
Bayburt Üniversitesi'ndeki atamalara Başkan Çalışkan'dan sert tepki
4
Anadolu Üniversitesi Piyanistleri Adana Rhapsody'de 1. ve 2. Oldu
5
Ağrı'dan 11 Proje TÜBİTAK 2204-A Van Bölge Sergisine Davet Edildi
6
Karakoçan'da Kur'an Kursuna Ara Dönem Eğitim Programı
7
Yeşilyurt Mesleki Eğitim Merkezi'nde Bilgisayar ve Gastronomi Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları