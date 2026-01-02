Başiskele'de Binlerce Gence Spor ve Müzik Eğitimi

Başiskele Belediyesi tarafından yürütülen Genc-i Âlâ projesi kapsamında 2025 yılında ilçedeki çocuk ve gençlere yönelik eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etti.

Spor ve müzik eğitimleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda spor okullarına yıl boyunca 2 bin 141 yeni kayıt yapıldı ve toplamda 8 bin 414 öğrenci spor eğitimi aldı. Müzik okullarında 975 öğrenci enstrüman ve ses eğitimi gördü.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi faaliyetleri

Belediye bünyesindeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, yıl boyunca 87 organizasyona ev sahipliği yaptı. Merkezde düzenlenen etkinliklere 40 bin kişi katılırken, kütüphane hizmetlerinden 12 bin 732 kişi yararlandı. Ayrıca merkezde 51 farklı branşta bin 450 yeni öğrenci kayıt yaptırdı.

Diğer merkezler ve atölye çalışmaları

İlçedeki Yeniköy Âlâ Mekan ile 6 farklı noktadaki Gençhanelerde de eğitim faaliyetleri sürdürüldü. Âlâ Mekan’da 47 farklı eğitim başlığında bin 500 genç eğitim alırken, Gençhanelerdeki 75 programda 2 bin 500 gence ulaşıldı. İlçe genelindeki atölye çalışmalarına ise 2 bin öğrenci katılım gösterdi.

Başkanın değerlendirmesi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olarak gördüklerini belirterek, çocukların modern imkanlarla donatılmış merkezlerde yetişmesine imkan sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

