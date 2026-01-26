Anadolu Üniversitesi AÖF'te Ölçme-Değerlendirmede Şeffaflık: Optik Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, sınav optik cevap kağıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi'nden erişime açarak ölçme ve değerlendirmede şeffaflığı artırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:40
Anadolu Üniversitesi AÖF'te Ölçme-Değerlendirmede Şeffaflık: Optik Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Şeffaflık Artıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde şeffaflığı güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Öğrenciler, girdikleri sınavlarda kullanılan optik cevap kağıtlarını artık Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden bireysel olarak görüntüleyebilecek.

Uygulamanın Kapsamı ve Güvenlik Önlemleri

Yeni düzenlemeye göre erişim, sadece ilgili öğrencinin kendi sınav evrakı ile sınırlı olacak. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemleri uygulanacağı bildirildi.

İtiraz Süreci ve Beklenen Etkiler

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, itiraz süresi boyunca öğrenciler sistem üzerinden optik cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek. Uygulamanın ölçme ve değerlendirme süreçlerini daha izlenebilir ve anlaşılabilir hale getirmesi ve muhtemel itirazlarda öğrencilere daha somut inceleme imkânı sunması amaçlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın ölçme kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamasını ve öğrenci odaklı hizmet anlayışını güçlendirmesini beklediklerini ifade etti.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE ŞEFFAFLIĞI...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAYA YÖNELİK HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ UYGULAMA KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN, GİRDİKLERİ SINAVLARDA KULLANDIKLARI OPTİK CEVAP KAĞITLARINI ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİREYSEL OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLECEKLERİ AÇIKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhlas Koleji Yapay Zekâ Ofisi ile Eğitimin Geleceğini Tasarlıyor
2
Anadolu Üniversitesi AÖF'te Ölçme-Değerlendirmede Şeffaflık: Optik Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
3
Kayseri'de Eğitimde Güçlü Adımlar: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
4
Özel eğitimcilerden çağrı: "Yüzde 27 artış ihtiyaçları karşılamıyor"
5
Sarıgöl'de Okul Müdürleri İkinci Dönem Hazırlıklarını Değerlendirdi
6
Turkcell GNÇYTNK Başvuruları Başladı: Full Time ve Part Time İmkanları
7
İnegöl Belediyesi'nde 56 Saatlik İleri Excel Eğitimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları