Anadolu Üniversitesi AÖF'te Ölçme-Değerlendirmede Şeffaflık: Optik Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Şeffaflık Artıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde şeffaflığı güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Öğrenciler, girdikleri sınavlarda kullanılan optik cevap kağıtlarını artık Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden bireysel olarak görüntüleyebilecek.

Uygulamanın Kapsamı ve Güvenlik Önlemleri

Yeni düzenlemeye göre erişim, sadece ilgili öğrencinin kendi sınav evrakı ile sınırlı olacak. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemleri uygulanacağı bildirildi.

İtiraz Süreci ve Beklenen Etkiler

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, itiraz süresi boyunca öğrenciler sistem üzerinden optik cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek. Uygulamanın ölçme ve değerlendirme süreçlerini daha izlenebilir ve anlaşılabilir hale getirmesi ve muhtemel itirazlarda öğrencilere daha somut inceleme imkânı sunması amaçlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın ölçme kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamasını ve öğrenci odaklı hizmet anlayışını güçlendirmesini beklediklerini ifade etti.

