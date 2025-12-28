Erdemli'de Veliler Kitaptan Sınava Girdi: 'Okuyan Aile, Güçlü Gelecek' Projesi

DOLAR
Erdemli'de yürütülen 'Okuyan Aile, Güçlü Gelecek' projesiyle veliler Doğan Cüceloğlu’nun kitabından sınava girip öğrencilerin sınav deneyimini yaşadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:02
Erdemli'de Veliler Kitaptan Sınava Girdi: "Okuyan Aile, Güçlü Gelecek"

Projenin Amacı ve İş Birliği

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde aile temelli okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje, ailelerle okullar arasında ortak deneyimler oluşturarak hem okuma alışkanlığını pekiştirmeyi hem de aile-öğrenci bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Uygulama: Veliler Gerçek Sınav Koşulunda

Proje kapsamında, Selviler, Arpaçbahşiş Yardımcılar ve Milli İrade ilk ve ortaokullarının velileri merhum eğitimci-yazar Doğan Cüceloğlu’nun "Başarıya Götüren Aile" adlı kitabını okuyarak belirlenen süre sonunda kitap içeriğine yönelik hazırlanan sınava katıldı. Veliler, tüm sınav kurallarına uygun şekilde sınıflara alınarak öğrencilerin yaşadığı sınav kaygısı ve heyecanını birebir deneyimledi.

Geri Bildirim ve Etkinliğin Sonuçları

Veliler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmanın hem kendileri hem de çocukları için faydalı olduğunu belirtti. Öğrenciler ise bu kez ailelerinin sınavda, kendilerinin dışarıda olduğunu söyleyerek ebeveynleriyle empati kurduklarını ifade etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, projeyle güçlü bir gelecek için okullara ve ailelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ödül Töreni

Etkinlik sonunda dereceye giren velilere ödülleri Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük tarafından takdim edildi.

Öğrenciler dışarıda, veliler sınavda

