Kahramanmaraş’ta ‘Kahraman Kadın Akademisi’ Tanıtıldı — Eğitim, Üretim ve E-Ticaret Desteği

Kahramanmaraş’ta ‘Kahraman Kadın Akademisi’ kamuoyuna tanıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, KADEM ve üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisinin tanıtım toplantısı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Lansmana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile çok sayıda davetli katıldı.

Projenin amacı ve kapsamı

Akademi, kadınların eğitimden üretime, dijital satıştan sosyal etkileşime kadar geniş bir alanda güçlenmesini hedefleyen bir yapı olarak öne çıkıyor. Projenin, Türkiye’de kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi bir çatı altında toplayan ilk bütüncül model olduğu vurgulandı.

Tanıtım programında akademinin amacı, kapsamı ve uygulama modeli katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı. Proje, Kahramanmaraş’tan tüm ülkeye örnek olması beklenen bir model olarak planlandı; depremzede kadınların Türkiye geneline ve yurt dışına ürünlerini duyurup pazarlayabilecekleri, toplumsal hayatta daha güçlü ve üretken bireyler haline gelmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yetkili açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, akademinin yalnızca dijital bir program olmadığını; aynı zamanda afet sonrası toparlanmanın ve kadınlar üzerinden güçlenen bir toplum inşasının simgesi olduğunu belirtti. Yenigün, eğitimi, üretimi, dijital satışı ve sosyal etkileşimi bir araya getiren yapısıyla akademinin örnek bir uygulama olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel konuşmasında, Kahraman Kadın Akademisi ile Türkiye’de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül bir vizyonu hayata geçirdiklerini söyledi. Görgel, akademinin kadını desteklenen bir birey değil; üretken, yöneten, karar veren ve geleceği inşa eden bir özne olarak ele alan güçlü bir anlayışın ürünü olduğunu, projenin milli ve manevi değerler ekseninde şekillendiğini ifade etti.

Katılımcıların tepkileri ve program detayları

Programa katılan kadın üreticiler, projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek hem işyeri olan hem de evde üretim yapan kadınların bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekti. Lansman programına Vali Mükerrem Ünlüer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile çok sayıda davetli katıldı.

Tanıtımda, akademinin eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşim alanlarında sunacağı destekler, uygulama modeli ve beklentiler katılımcılara ayrıntılı şekilde aktarıldı; proje, ilde ve ülke genelinde örnek teşkil etmesi hedefiyle lanse edildi.

