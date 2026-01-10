Menteşe'de "Okullar Merkezimde" ile Eğitim ve Sanat Buluşuyor

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Okullar Merkezimde" programı ile öğrenciler, okul sıralarında sanat, kültür ve bilimi keşfetmeye başladı.

Okullar atölyelere dönüşüyor

Uluslararası Gençlik Merkezi öncülüğünde ilçedeki okullarla kurulan iş birliği kapsamında düzenlenen etkinlikler, okulları sadece bir eğitim yuvası olmaktan çıkarıp sanat, kültür ve bilim atölyelerine dönüştürüyor. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcıların motivasyon düzeyleri dikkat çekiyor.

Sosyal ve akademik gelişime katkı

Yetkililer, projenin yalnızca akademik gelişime değil, aynı zamanda öğrencilerin özgüven, iletişim ve takım çalışması becerilerinin güçlenmesine de önemli katkı sunduğunu vurguluyor. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Uluslararası Gençlik Merkezi, bu programla Menteşe’deki her çocuğun hayatına dokunmayı hedefliyor.

