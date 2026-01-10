MASMEK 2026-2027 Bahar Dönemi Kurs Kayıtları Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), 2026-2027 Bahar dönemi için kapılarını açıyor. Vatandaşların hem mesleki hem de kişisel gelişimine katkı sağlayan kurslar için başvurular 12 Ocak itibariyle başlamaktadır.

MASMEK, Manisalıların kişisel gelişimini desteklemeye devam ediyor. Kurum, mesleki eğitimden spora, yabancı dilden müzik enstrümanlarına, el sanatlarından dans ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede kurslar sunuyor. Enstrüman kurslarına 12 yaş ve üzeri bireyler katılabilirken, diğer kurslar için katılım yaşı 15 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yalnızca kadınlara yönelik düzenlenen dans ve spor kursları dışındaki tüm kurslar herkesin katılımına açıktır.

Dilden spora, müzikten meslek eğitimine

Bahar döneminde açılacak yeni sınıflar başvuru sayılarına göre planlanacak. Dil kursları arasında İngilizce, Fransızca, Korece ve Almanca yer alırken; spor ve dans alanında yoga, zumba, cardio fit-step, aerobik, pilates ve halk oyunları gibi seçenekler eğitime açılacaktır. Müzik eğitimlerinde ise bağlama, keman, gitar, piyano, şan, ud, ney, klarnet, yan flüt ve akordeon gibi enstrüman kursları bulunacaktır.

Kariyer ve hobi bir arada

MASMEK, boş zamanları verimli geçirmek isteyenlerin yanı sıra yeni bir meslek edinmek isteyenlere de olanak tanıyor. Program kapsamında Barista Eğitimi ve Protez Tırnak gibi mesleki eğitimler de sunularak kursiyerlere profesyonel bir zemin hazırlanıyor.

