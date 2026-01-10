Bayburt'ta JSGA Tanıtımı: 3 bin 296 Lise Öğrencisine Bilgilendirme

Tanıtım faaliyeti ve kapsamı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)'nın tanınırlığını artırmak amacıyla il genelindeki 14 lisede tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyetler kapsamında toplam 3 bin 296 öğrenciye bilgi verildi. İl Jandarma Komutanlığı personeli, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılayan JSGA hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaptı.

Öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığına yönelik subay ve astsubay temin süreci anlatıldı; başvuru koşulları ve süreçler açıklandı.

JAMYO ve eğitim süreçleri

Tanıtım etkinliklerinde ayrıca Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. JAMYO'ya başvuru şartları, öğrenci temin süreci ve eğitim yapısı hakkında öğrencilere sunum yapıldı.

Dijital materyallerle desteklenen bilgilendirmelerde, öğrencilerin merak ettiği sorular da yanıtlandı ve gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Sonuç olarak, Bayburt genelindeki 14 lisede düzenlenen faaliyetlerle 3 bin 296 öğrenciye JSGA'nın işleyişi ve eğitim olanakları detaylı şekilde aktarıldı.

BAYBURT'TA 3 BİN 296 LİSE ÖĞRENCİSİNE JSGA TANITILDI