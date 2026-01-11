Ankara Gökkuşağı’ndan 'Global Kariyer Haritası' ile Burslulukta Yenilik

Ankara Gökkuşağı IB World School, bursluluk sınavı sonuçlarını geleneksel bir puan tablosu yerine öğrencilerin dünya çapındaki potansiyelini gösteren "Global Kariyer Haritası" ile açıkladı. Okul, hazırladığı özel raporlarla ailelere çocuklarının geleceğine dair somut ve bilimsel bir bakış sunuyor.

Puan değil, potansiyel raporu

IB profil analizine dayanan bu harita; öğrencinin akademik başarısının yanı sıra eleştirel düşünme, küresel farkındalık ve liderlik vasıflarını içeren 10 temel IB öğrenci profili üzerinden değerlendirme yapıyor. Rapor, öğrencinin hangi yeteneklerle dünya vatandaşı olmaya aday olduğunu bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

Ankara’dan dünya üniversitelerine köprü

"Dünyaya Sözümüz Var" vizyonuyla hareket eden Gökkuşağı Koleji Ankara Kampüsü, bursluluk sınavına giren her öğrenci için hazırladığı raporla öğrencilerini Cambridge ve IB müfredatları doğrultusunda dünyanın önde gelen üniversitelerine (Oxford, Stanford, MIT gibi) hazırlıyor. Okul yönetimi konu hakkında, "Ankara, Türkiye’nin en bilinçli veli profiline sahip şehri. Biz burada sadece bir okul değil, bir vizyon merkeziyiz. Bursluluk sınavımıza giren her çocuk, bizim için potansiyel bir dünya lideridir. Hazırladığımız Global Kariyer Haritası, onlara ’senin yeteneklerin dünya haritasında şuraya denk geliyor’ diyen profesyonel bir pusuladır" ifadelerini kullandı.

Bürokrasi ve akademi dünyasının gözü bu sistemde

Başkentteki eğitim çevreleri, Gökkuşağı Koleji’nin bu adımını "Eğitimde 4.0" olarak nitelendiriyor. Sınav sonuçlarını alan veliler ise, "Çocuğumuzun sadece kaç soru çözdüğünü değil, karakterinin hangi küresel yetkinliklerle örtüştüğünü görmek, geleceğe dair kaygılarımızı umuda dönüştürdü" şeklinde görüş bildiriyor. Okulun sunduğu bu yaklaşım, bursluluk uygulamalarında yeni bir standart olarak değerlendirilirken, hem aileler hem de eğitim uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

