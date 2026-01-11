Başkan Başdeğirmen, Şampiyon Voleybol Takımını Tebrik Etti

Başkan Başdeğirmen, Şampiyon Voleybol Takımıyla Buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulunun kız ve erkek voleybol takımları, okul aile birliği yönetimi ve beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol Turnuvasında il birincisi olan erkek voleybol takımını tebrik etti.

Şampiyonluk ve ödül programı

Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu Erkek Voleybol Takımı, 2025 – 2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol Turnuvası'nda şampiyon oldu. Okul aile birliği tarafından düzenlenen programa Bezirgan Sufrası'nda gerçekleştirilen yemekte Başkan Başdeğirmen de katıldı. Başkan, sporcular, aileleri ve beden eğitimi öğretmenleriyle sohbet etti; öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu kalem ve Ispartaspor forması hediye etti. Öğrenciler, okul bahçesindeki spor alanının üzerinin kapatılarak kapalı spor salonu haline getirilmesini talep etti; Başkan Başdeğirmen bu talebe olumlu yanıt vererek çalışma yapılacağını söyledi.

"Başkan öğrencilerin davetini geri çevirmedi"

Şehit Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adnan Çelik, erkek voleybol takımının Genç Erkekler İl Voleybol Turnuvasında şampiyon olduğunu belirtti. Takımın Denizli'de yapılacak turnuvada Isparta'yı temsil edeceğini söyleyen Çelik, "Okul olarak öğrencilerimizi yemekle ödüllendirmek istedik. Bu vesilesiyle yemek organize ettik. Öğrencilerimiz belediye başkanımızı da aralarında görmek istediler, davet ettiler. Başkanımız da kırmadı, çok teşekkür ediyorum. Okulumuz, her alanda ilimizi en güzel şekilde temsil edip, geleceğin parlayan yıldızı olmaya talip. Bu anlamda emin adımlarla geliyoruz. Okçulukta Türkiye şampiyonluğu, zeka oyunlarında Türkiye ikinciliği, voleybolda başladığımız sürecin inşallah Türkiye derecelerine doğru gideceği süreç için gayretliyiz" dedi.

Okula talep kontenjanın çok üzerinde

Müdür Adnan Çelik, okulun 24 sınıf olduğunu; bir sınıf seviyesinde en fazla 6 şube açabildiklerini ve 30 kişiden hesaplandığında en fazla 180 öğrenci alabileceklerini anlattı. Ancak okula talebin kontenjanın çok üzerinde olması nedeniyle mecburen sınavla öğrenci aldıklarını belirten Çelik, geçen yıl 880 öğrenci başvurduğunu, bu yıl şimdiden 600'ün üzerinde başvuru olduğunu; binin üzerinde başvuruyla yine sınav yapmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Öğrenciler uluslararası başarılarla Isparta’yı temsil ediyor

Okul müdürü Adnan Çelik ayrıca öğrencilerden Elif Sare Güngör'ün Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını ve kendisinin Singapur'daki yarışmalarda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Başkan Başdeğirmen’den öğrencilere övgü

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, davetleri için Müdür Adnan Çelik, okul aile birliği ve öğrencilere teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Öğretmenlerimiz çok güzel çocuklar yetiştiriyor. Çocuklarımıza program öncesi sohbet etme imkanım oldu. Çok zekiler ve geleceğe çok güzel bakıyorlar. Ülkemize, devletimize, milletimize katkı sağlayacak çocuklarımız yetişiyor. Bundan dolayı öğretmenlerimize teşekkür ederim. Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızı başarılarından dolayı yemekle ödüllendirmeniz de güzel bir olay. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

