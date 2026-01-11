Tavşanlı'da 19 Hafız Belgelerini Aldı

Tavşanlı Kavaklı Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan 19 öğrenci, Hüsnü Ordu Kültür Sarayı’ndaki törenle hafızlık belgelerine kavuştu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:59
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, örgün eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sürdüren ve Kavaklı Kur’an Kursunda hafızlık programını tamamlayan 19 öğrenci için görkemli bir hafızlık merasimi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törende genç hafızlar icazetlerini almanın gururunu yaşadı.

Tören Detayları

Hüsnü Ordu Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen mezuniyet merasimi, ilçe protokolü, veliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler sırayla sahneye davet edilerek belgelerini aldı.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, törende hafızlık makamının önemine vurgu yaptı. Asan, "Hafızlık, yalnızca bir ezber değil hayatı anlamlandıran, ilmi ve ahlaki bir sorumluluktur. Genç kardeşlerimizin bu kutsal emaneti hayatları boyunca muhafaza etmelerini ve topluma örnek bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum. Bu süreçte emeği geçen hocalarımıza ve sabırla evlatlarının yanında duran ailelerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar ve Kapanış

Konuşmaların ardından belge alan öğrenciler protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyelerle onurlandırıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Programa Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Güleç ve Aziz Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Önemli isimler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Ali Özgelen, Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Ömer Faruk Osman Aktaş, İstanbul Pendik’ten Kurra Hafız Ahmet Dinç, Kütahya İl Müftü Vekili Tahsin Ekim ile Emet, Çavdarhisar, Domaniç ve Şaphane ilçe müftüleri yer aldı.

