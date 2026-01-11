Tunceli'de Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri eğitime 2 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:26
Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

