Kepez Belediyesi'nden 'Yaşlı Dostu Kepez' İçin Hizmet İçi Eğitim

Kepez Belediyesi, 'Yaşlı Dostu Kepez' projesi kapsamında personeline verdiği kapsamlı eğitimle yaşlılara erişilebilir, kapsayıcı ve saygılı hizmet anlayışını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:57
Kepez Belediyesi'nden yaşlı dostu kente güçlü adım

Yaşlı dostu kent vizyonunu ilerleten Kepez Belediyesi, yaşlı bireylere sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla belediye personeline yönelik kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Programın amacı ve kapsamı

Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, artan yaşlı nüfusla birlikte yerel yönetim sorumluluklarının yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığı vurgulandı. Eğitim; yaşlanmanın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları, yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunları, fonksiyonel kapasitenin korunması ve psikososyal ihtiyaçlar gibi başlıkları detaylı biçimde ele aldı. Katılımcılara, yaşlı bireylerin değerlendirilmesinde bağımsızlık, güvenlik, sosyal katılım ve yaşam kalitesi boyutlarının göz önünde bulundurulması gerektiği aktarıldı.

Sahadan gelen bilgilerle uygulamaya dönük yaklaşım

Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra saha örnekleri üzerinden pratik çözüm önerileri paylaşıldı. Programda; yaşlı bireylerle etkili ve saygı temelli iletişim, yaşlı dostu hizmet sunumunda etik ilkeler, kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ve sahada yaşanan sorunlara yönelik uygulanabilir yaklaşımlar ele alındı.

Geriatrik tıp uzmanından saha desteği

Eğitimi Antalya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Geriatri Uzmanı Dr. Serdar Ceylan verdi. Programda geriatri pratiği ve saha deneyimleri paylaşılarak şu vurgu öne çıktı: “Gerontoloji yaşlılığı değil, ihmali tedavi eder.” Bu çerçevede, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının zamanında fark edilmesi ve bütüncül politikalarla desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Başkan Mesut Kocagöz'ün mesajı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, programa ilişkin değerlendirmesinde, “Yaşlılık sadece bireysel bir süreç değil, aynı zamanda kamusal bir meseledir. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz; yaşlı bireylerimizin yaşam kalitesini artıran, onları kent yaşamının dışında bırakmayan hizmetleri üretmektir. Bu eğitimlerle personelimizi güçlendiriyor, yaşlı dostu bakış açısını Kepez’in kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası hâline getiriyoruz.” ifadelerine yer verdi. Başkan Kocagöz, Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında benzer eğitim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gerçekleştirilen hizmet içi eğitimle amaç, projede görev alan personelin yaşlılık alanındaki bilgi düzeyini yükseltmek, yaşlı bireylerin hizmetlere erişimde yaşadığı güçlükleri daha iyi anlamak ve İnsan Odaklı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kent Vizyonu doğrultusunda yaşlı dostu yaklaşımı kurumsal kültürün bir parçası hâline getirmektir.

