İlkadım Belediyesi 9’uncu Kreşini Yıldıray Çınar’da Açıyor
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 12 Ocak 2026'de eğitime başlayacak
İlkadım Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ni 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren hizmete açıyor.
Erken çocukluk döneminde kaliteli eğitim sunmayı hedefleyen belediye, toplumsal ihtiyaca cevap veren kreş ağına bir yenisini daha ekledi. Yeni kreş Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunacak ve minik öğrencilerin sosyal ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak donanım ve etkinlik alanlarıyla planlandı.
Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ndeki son hazırlıkları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:
"Belediyemiz Kreş Müdürlüğü, hemşehrilerimize sekiz farklı mahallede yer alan kreşlerle hizmet veriyor. Bu noktada dokuzuncu kreşimizi söz verdiğimiz gibi Fevzi Çakmak Mahallemizde açmayı uygun bulduk. Modern eğitim anlayışıyla tasarladığımız kreşte oyun alanları, sınıflar ve çocukların gelişimine katkı sunacak donanımlara yer verdik. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde hizmet verecek olan kreşimizde, çalışan aileler başta olmak üzere bu bölgedeki vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlayacak. Çocuklarımızın okul öncesi gelişimlerinin yanı sıra, ailelerimiz için önemli bir yükü de hafifletmiş oluyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, çocuklara ve ailelere yönelik sosyal projelerimiz ve hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi. BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ İNCELEME YAPTI
