İlkadım Belediyesi 9’uncu Kreşini Yıldıray Çınar’da Açıyor

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 12 Ocak 2026'de eğitime başlayacak

İlkadım Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ni 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren hizmete açıyor.

Erken çocukluk döneminde kaliteli eğitim sunmayı hedefleyen belediye, toplumsal ihtiyaca cevap veren kreş ağına bir yenisini daha ekledi. Yeni kreş Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunacak ve minik öğrencilerin sosyal ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak donanım ve etkinlik alanlarıyla planlandı.

Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ndeki son hazırlıkları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şu ifadeleri kullandı: