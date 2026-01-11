İlkadım Belediyesi 9’uncu Kreşini Yıldıray Çınar’da Açıyor

İlkadım Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ni 12 Ocak 2026'de açıyor; Başkan İhsan Kurnaz ailelerin yükünü hafifleteceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:54
İlkadım Belediyesi 9’uncu Kreşini Yıldıray Çınar’da Açıyor

İlkadım Belediyesi 9’uncu Kreşini Yıldıray Çınar’da Açıyor

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 12 Ocak 2026'de eğitime başlayacak

İlkadım Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ni 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren hizmete açıyor.

Erken çocukluk döneminde kaliteli eğitim sunmayı hedefleyen belediye, toplumsal ihtiyaca cevap veren kreş ağına bir yenisini daha ekledi. Yeni kreş Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunacak ve minik öğrencilerin sosyal ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak donanım ve etkinlik alanlarıyla planlandı.

Yıldıray Çınar Kreş ve Kültür Evi'ndeki son hazırlıkları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemiz Kreş Müdürlüğü, hemşehrilerimize sekiz farklı mahallede yer alan kreşlerle hizmet veriyor. Bu noktada dokuzuncu kreşimizi söz verdiğimiz gibi Fevzi Çakmak Mahallemizde açmayı uygun bulduk. Modern eğitim anlayışıyla tasarladığımız kreşte oyun alanları, sınıflar ve çocukların gelişimine katkı sunacak donanımlara yer verdik. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde hizmet verecek olan kreşimizde, çalışan aileler başta olmak üzere bu bölgedeki vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlayacak. Çocuklarımızın okul öncesi gelişimlerinin yanı sıra, ailelerimiz için önemli bir yükü de hafifletmiş oluyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, çocuklara ve ailelere yönelik sosyal projelerimiz ve hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ İNCELEME YAPTI

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ İNCELEME YAPTI

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ İNCELEME YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavşanlı'da 19 Hafız Belgelerini Aldı
2
Kepez Belediyesi'nden 'Yaşlı Dostu Kepez' İçin Hizmet İçi Eğitim
3
Çilesiz Kütüphanesi, Yeşilyurt’ta Gençlerin Buluşma Noktası
4
İlkadım Belediyesi 9’uncu Kreşini Yıldıray Çınar’da Açıyor
5
Silvan'da 3/B Öğrencileri Hayallerini Kitaba Taşıdı
6
Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde Bahar Dönemi Kayıtları Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları