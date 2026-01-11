BUÜ’nün Meslek Yüksekokullarına MEDEK’ten 10’da 10 Akreditasyon

BUÜ’nün meslek yüksekokulları MEDEK’ten tam akreditasyon aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) meslek yüksekokulları, kalite güvence süreçlerinde önemli bir eşik daha aştı. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) başvurularını kabul ederek 10 programın tamamını tam akredite etti.

Tören ve katılımcılar

Belge takdim töreni Rektörlük D Salonu’nda yapıldı. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Cafer Çiftci ile meslek yüksekokulu müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu ve titiz bir hazırlık sürecinin bulunduğunu vurguladı. MEDEK’in dış değerlendirici katkılarının ve objektif bakış açısının üniversite için çok değerli olduğunu ifade eden Yılmaz, süreci yöneten koordinatörlere, okul müdürlerine ve tüm akademik ekiplere teşekkür etti. MEDEK ziyareti öncesinde yapılan iç değerlendirmeler ve provaların sürece özgüvenle hazırlanmayı sağladığını belirten Yılmaz, 10 başvurunun tamamının olumlu sonuçlanmasının bu sıkı çalışmanın doğal bir sonucu olduğunu söyledi.

MEDEK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın mesajı

MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bir üniversitenin 10 başvurusunun 10’unda da tam akreditasyon almasının kurumsal kalite güvence sistemine olan inancın en somut göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye genelinde mesleki eğitime ilginin ve kalite talebinin hızla arttığını söyleyen Sarıbıyık, bu yıl 94 üniversiteden 468 programın başvuru yaptığını aktardı. Akreditasyonun yalnızca bir belge olmadığını, aynı zamanda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu ile diplomanın Avrupa düzeyinde geçerliliğini tescillediğini ve ÖSYM kılavuzlarında yer alarak daha nitelikli öğrenci akışını sağladığını hatırlattı. BUÜ’nün bu alandaki başarısını "bilgi ihracı" aşamasına getirdiğini söyleyen Sarıbıyık, deneyimli kadroları diğer üniversitelerin değerlendirme süreçlerinde takım başkanı ve değerlendirici olarak görmek istediklerini ekledi.

Tam akredite edilen programlar

BUÜ bünyesinde kalite standartlarını en üst seviyede karşılayan programlar şunlar olarak tescillendi: Gemlik Asım Kocabıyık MYO - Bilgisayar Programcılığı; İnegöl MYO - İnşaat Teknolojisi; Karacabey MYO - Laborant ve Veteriner Sağlık; Keles MYO - Bankacılık ve Sigortacılık; Mennan Pasinli MYO - Atçılık ve Antrenörlüğü; Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO - Elektronik Teknolojisi; Sağlık Hizmetleri MYO - İlk ve Acil Yardım; Teknik Bilimler MYO - Makine; Yenişehir İbrahim Orhan MYO - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği; ve Sosyal Bilimler MYO - Lojistik programları tam akredite programlar olarak belgelendirildi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NİN (BUÜ) MESLEK YÜKSEKOKULLARI, KALİTE GÜVENCE SÜREÇLERİNDE ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞMAYI BAŞARDI. MESLEKİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ’NE (MEDEK) YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLEREK, 10 PROGRAM DAHA AKREDİTE EDİLDİ.