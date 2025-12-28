DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

ESOGÜ'de 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' Projesi Kapanış Töreni

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nin 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' projesinin açılış ve kapanış programı gerçekleştirildi; etkinlikler konferans salonunda düzenlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:44
ESOGÜ'de 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' Projesi Kapanış Töreni

ESOGÜ'de 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' Projesi Kapanış Töreni

Gençleri sanatla buluşturan proje, açılış ve kapanış programıyla tamamlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' projesinin açılış ve kapanış programı gerçekleştirildi.

Proje, 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı' kapsamında hayata geçirildi ve etkinlikler ESOGÜ Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.

Program, Doç. Dr. Emre Ev Çimen koordinatörlüğünde gerçekleşti; çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetli törene katıldı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE GENÇLERİ SANATLA...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE GENÇLERİ SANATLA BULUŞTURAN "GENÇLERLE EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE" PROJESİNİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE GENÇLERİ SANATLA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köyceğiz Tazelenme Kampüsü’nde ‘Nefes Teknikleri ve Meditasyon’ Sonrası Yarıyıl Tatili Başladı
2
Erdemli’de Veliler ‘Okuyan Aile’ Projesinde Sınav Heyecanı Yaşadı
3
Erdemli'de Veliler Kitaptan Sınava Girdi: 'Okuyan Aile, Güçlü Gelecek' Projesi
4
ESOGÜ'de 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' Projesi Kapanış Töreni
5
Prof. Dr. Özlem Diken: DİLKOM Uygulama ve Araştırmada Öncü
6
Ankara Keçiören'de Çocuk Gelişim Merkezi Eğitim Programı
7
Dijital Deneyim Merkezi İzmir eğitimcileriyle buluştu — 2026 hedefi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti