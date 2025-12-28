ESOGÜ'de 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' Projesi Kapanış Töreni
Gençleri sanatla buluşturan proje, açılış ve kapanış programıyla tamamlandı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' projesinin açılış ve kapanış programı gerçekleştirildi.
Proje, 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı' kapsamında hayata geçirildi ve etkinlikler ESOGÜ Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.
Program, Doç. Dr. Emre Ev Çimen koordinatörlüğünde gerçekleşti; çok sayıda öğrenci, akademisyen ve davetli törene katıldı.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE GENÇLERİ SANATLA BULUŞTURAN "GENÇLERLE EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE" PROJESİNİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.