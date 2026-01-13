Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Toplum Destekli ve Trafik ekipleri anaokulunda

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri okul ziyaretlerine devam ediyor. Toplum Destekli Büro Amiri Komiser Esra Başol öncülüğünde Özel Mercan Adası Anaokulu'na giden ekipler, minik öğrencilere trafik konuları ve polislik mesleği ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendi. Ekipler, okul müdürü Can Karakaya tarafından karşılandı ve miniklere trafik kurallarını anlatarak polislik mesleğini tanıttı.

Okul Müdürü Can Karakaya şunları söyledi: " Emniyet personellerinin ziyaretinden çok memnun oldum. Komiser Esra Başol ile polis memuru Musa Coşkun ve Fatma Gülgör tarafından miniklerimizin polislik mesleği ve trafik işaretleri ile ilgili bilgilendirilerek miniklere küçük hediyeler verildi. Çok faydalı bir ziyaret oldu. Konuklarımıza teşekkür ediyorum"

Ziyarette miniklere trafik kuralları anlatıldı ve küçük hediyeler takdim edildi.

MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ