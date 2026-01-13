Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Burhaniye'de polis ekipleri, Özel Mercan Adası Anaokulu'nda miniklere trafik kuralları ve polislik mesleğini anlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:09
Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi

Toplum Destekli ve Trafik ekipleri anaokulunda

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri okul ziyaretlerine devam ediyor. Toplum Destekli Büro Amiri Komiser Esra Başol öncülüğünde Özel Mercan Adası Anaokulu'na giden ekipler, minik öğrencilere trafik konuları ve polislik mesleği ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendi. Ekipler, okul müdürü Can Karakaya tarafından karşılandı ve miniklere trafik kurallarını anlatarak polislik mesleğini tanıttı.

Okul Müdürü Can Karakaya şunları söyledi: " Emniyet personellerinin ziyaretinden çok memnun oldum. Komiser Esra Başol ile polis memuru Musa Coşkun ve Fatma Gülgör tarafından miniklerimizin polislik mesleği ve trafik işaretleri ile ilgili bilgilendirilerek miniklere küçük hediyeler verildi. Çok faydalı bir ziyaret oldu. Konuklarımıza teşekkür ediyorum"

Ziyarette miniklere trafik kuralları anlatıldı ve küçük hediyeler takdim edildi.

MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ

MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ

MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da eğitime 14 Ocak 2026'da 1 gün ara
2
Ordu'da Eğitime Kar Engeli: 13 İlçede Tam, 6 İlçede Kısmi Ara
3
Sarıgeçili: Öğretmen Atamaları Planlı ve Veri Odaklı Olmalı
4
Tunceli'de Eğitime 1 Gün Ara: 14 Ocak 2026'da Kar ve Buzlanma
5
Burhaniye'de Polis Miniklere Trafik Eğitimi Verdi
6
Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi "Sen Games" Erasmus+ Heyetini Ağırladı
7
ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları