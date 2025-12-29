Tios Antik Kenti'nde Karadeniz'in En Büyük Roma Nekropolü Bulundu

Tios Antik Kenti'nde Karadeniz Bölgesi'nin En Kapsamlı Nekropolü

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Tios Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, Karadeniz Bölgesi’nin Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait en büyük mezarlık alanı ortaya çıkarıldı.

Kazı çalışmaları ve bulgular

BARÜ Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında sürdürülen kazılarda, kuzey nekropol alanında Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait 154 lahit mezar ve 30 oda mezar tespit edilirken, binin üzerinde arkeolojik eser elde edildi.

Prof. Dr. Yıldırım, "Tios Antik Kenti’nin kuzeyinde ve güneyinde iki büyük nekropol alanı bulunmaktadır. Bunlardan en erken tarihlisi kuzey nekropolüdür. Bu nekropoldeki gömüler MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimine tarihlendirilmektedir. Roma İmparatorluk Dönemi’nden kalma onlarca mezar odası ve şu ana kadar tespit edilmiş 154 lahit mezarın bulunduğu bu bölge oldukça önemlidir. Çünkü Türkiye’de nekropollere daha çok Akdeniz ve Ege’de rastlanılır. Çalışmalar sırasında mezarlarda 1.200’den fazla eser bulunmuştur. Orta Bizans Dönemi’nde de mezarlık kullanımının devam ettiği görülmüş ve bu dönemde basit kiremit mezarlar kullanılarak yapılan defin uygulamalarının yanında bazı oda mezarlar defin amaçlı kullanılmıştır. Kuzey nekropolü, bu özellikleri ile Karadeniz Bölgesi’nin en kapsamlı nekropol alanı olarak gösterilmektedir."

Denizaltı buluntuları ve bölgesel önem

Kazılar, Tios’un Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin önemli bir liman ve ticaret merkezi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca deniz altında yapılan çalışmalarda 14 batık gemi kalıntısı bulundu ve bunların çoğu Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirildi.

Rektörün değerlendirmesi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, elde edilen bulguların Karadeniz Bölgesi’nin tarihsel ve kültürel birikimine ışık tuttuğunu belirterek şunları söyledi: "Bartın Üniversitesi olarak Tios Antik Kenti’nde yürüttüğümüz kazılarda Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez bu ölçekte ve korunmuşluk düzeyi yüksek bir nekropol alanı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular, Karadeniz’in tarihsel ve kültürel birikimini anlamamız açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde bulunan kültürel mirasın turizme kazandırılmasının farkındalığıyla hem Amastris Antik Kenti’nde hem de Tios Antik Kenti’nde bölge tarihini gün yüzüne çıkaran arkeolojik çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle kazı başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım başta olmak üzere kazı ekibini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum"

BARÜ’NÜN ÇALIŞMALARIYLA TİOS ANTİK KENTİ’NDE KARADENİZ BÖLGESİ’NİN EN BÜYÜK MEZARLIK ALANI BULUNDU