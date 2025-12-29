DOLAR
Şanlıurfa'da 30 Aralık’ta Okullar Tatil: Valilikten Buzlanma Uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:52
Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten açıklama

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle meydana gelecek don ve buzlanma dolayısıyla özellikle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, il genelindeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve bakımevlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2025 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir"

Kamu personeli için idari izin

Açıklamada, kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vatandaşlara uyarı

Valilik, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları uyardı. Valilik, olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda ek önlemler alınabileceğini ifade etti.

