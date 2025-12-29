Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Vali Şefik Aygöl duyurdu

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan karar, yerel yetkililerin değerlendirmeleri ve meteorolojik veriler doğrultusunda şekillendi. Karar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenliği öncelikli tutularak alındı.

"Çok kıymetli hemşehrilerim, yarın için (30.12.2025) kaymakamlarımız, milli eğitim müdürlüklerimiz ile meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Açıklama, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından yapıldı. İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitime normal şekilde devam edileceği belirtildi.

