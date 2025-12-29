DOLAR
42,92 -0,01%
EURO
50,55 -0,1%
ALTIN
5.978,05 -0,06%
BITCOIN
3.747.967,27 -0,25%

Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Tunceli'de kar ve buzlanma nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık'ta taşımalı eğitime 30.12.2025 için 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:21
Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara

Vali Şefik Aygöl duyurdu

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan karar, yerel yetkililerin değerlendirmeleri ve meteorolojik veriler doğrultusunda şekillendi. Karar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenliği öncelikli tutularak alındı.

"Çok kıymetli hemşehrilerim, yarın için (30.12.2025) kaymakamlarımız, milli eğitim müdürlüklerimiz ile meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine, il merkezi ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Açıklama, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından yapıldı. İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitime normal şekilde devam edileceği belirtildi.

TUNCELİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA...

TUNCELİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA VERİLDİ.

TUNCELİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da 30 Aralık’ta Okullar Tatil: Valilikten Buzlanma Uyarısı
2
Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara
3
Tios Antik Kenti'nde Karadeniz'in En Büyük Roma Nekropolü Bulundu
4
Artvin’de Kar Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara
5
Bingöl’de Kar Tatili: 3 İlçede Tüm Okullar, Merkezde Taşımalı Eğitime Ara
6
Düzce'de Kaynaşlı ve Yığılca'da Kar Nedeniyle 30 Aralık'ta Okullar Tatil
7
Şavşat’ta 30 Aralık’ta eğitime kar nedeniyle 1 gün ara

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?