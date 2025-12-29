DOLAR
Bingöl’de Kar Tatili: 3 İlçede Tüm Okullar, Merkezde Taşımalı Eğitime Ara

Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Bingöl'de 30.12.2025 Salı günü Kiğı, Karlıova ve Adaklı'da tüm okullar tatil; merkezde taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:24
Bingöl’de Kar Tatili: 3 İlçede Tüm Okullar, Merkezde Taşımalı Eğitime Ara

Bingöl'de kar tatili: Merkezde taşımalı eğitime ara

BİNGÖL (İHA) – Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde taşımalı, Kiğı, Karlıova ve Adaklı ilçelerinde tüm eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik açıklaması

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; il merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime 30.12.2025 Salı günü bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Kaymakamlıklardan karar

Adaklı, Karlıova ve Kiğı kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda ise il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ile ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amacıyla, ilçelerdeki her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

