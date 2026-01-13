Bağlıca Halil Duran Ortaokulu'nda Karne Öncesi Motivasyon Etkinliği

Öğrenciler ve anneler bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Bağlıca Halil Duran Ortaokulu, yarıyıl tatiline girerken öğrenci motivasyonunu artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulda ilk kez uygulanan 'Aile ve Oyun Etkinlikleri' kapsamında öğrenciler ve anneleri, karne öncesi son haftada okulda buluştu.

Etkinlik samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşti. Anneler ve öğrenciler birlikte sessiz sinema, kelime türetme, bil bakalım, şehir-hayvan-bitki ve adam asmaca gibi oyunlar oynayarak kaynaştı.

Annelerin evlerinden getirdikleri ikramlar kutlama havası yarattı; çocuklar ve anneleri birlikte hem oynadı hem de paylaşımlarda bulunarak keyifli anlar yaşadı.

Okul Müdürü Ahmet Balamutcu etkinliğe ilişkin, Çocuklarımız için çok farklı ve güzel bir atmosfer oluştu. Öğrencilerimiz ve anneleri birlikte keyifli bir gün geçirdi. Okulumuzda bu tür etkinliklere sık sık yer vermeyi düşünüyoruz şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan anneler organizasyondan memnuniyetlerini dile getirerek çocukluk yıllarını yeniden yaşadıklarını belirtti ve okul yönetimi ile öğretmenlere teşekkür etti.

Günün sonunda düzenlenen oyunlarda dereceye giren anne ve çocuklara katılım belgeleri takdim edildi; etkinlik hem öğrencilere moral verdi hem de aile-okul bağlarını güçlendirdi.

