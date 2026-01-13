ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, emekli idari personele teşekkür etti; belgeler ve hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:37
ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda

ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni

Tören Detayları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından, emekliye ayrılan üniversite idari personeli için ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir tören düzenlendi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, üniversitenin bir aile olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, öğrencisiyle, mezunuyla, tüm akademik ve idari personeliyle, köklü ve büyük bir ailedir. Kurumları var eden, onlara hayat veren insanlardır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni bugün olduğu noktaya sizler ve halen görevlerine devam eden personelimizle hep birlikte taşıdık. Aynı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de bizlerin profesyonel ve sosyal yaşamlarını şekillendirdi, kendimizi her şeyden önce bir Eskişehir Osmangazi Üniversiteli olarak tanımladık, bu aidiyet bilincini hep birlikte yaşadık. Bugün burada toplanmamızın nedeni üniversitemize uzun yıllar emeği geçmiş siz değerli personelimize teşekkür etmek ve bu emeğe saygı göstermektir. Sizler bu üniversiteye yıllarını vermiş, hayatının en kıymetli, en verimli günlerini bu üniversite için çalışarak geçirmiş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesinin, bu köklü çınarın en güçlü dalları olarak burada çalışmış bulunmaktasınız"

Çolak konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Artık emeklilikle birlikte hayatınızda yeni bir dönem başladı. Her gün üniversite içinde sürdürdüğünüz mesainiz sona erdi. Ancak sizler Eskişehir Osmangazi Üniversiteli kimliğinizi her zaman üzerinizde gururla taşıyacak, bu ailenin bir üyesi olmaya devam edeceksiniz. Sizlerin emekli olduktan sonra, ardınızda tertemiz bir iş hayatı bırakmanın onurunu içinizde taşıdığınıza inanıyor, burada geçirdiğiniz günleri güzel günler olarak, mutlulukla anmanızı diliyorum. Bu üniversiteye sağladığınız değerli katkılar için tüm Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi adına sizlere teşekkürlerimi sunuyor, hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı ve mutlu bir emeklilik yaşamı diliyorum"

Katılımcılar ve Kapanış

Törene Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Y. Murat Bulut ile diğer yöneticiler ve idari personel katıldı.

Program, emekli personele teşekkür belgeleri ve hediyelerin takdim edilmesi ile son buldu.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ'NCE EMEKLİ OLAN ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ'NCE EMEKLİ OLAN ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ İÇİN ÖZEL BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ'NCE EMEKLİ OLAN ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda
2
Çeşme'de Mantı Atölyesi: 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Velilerle Uygulamalı Eğitim
3
Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara: 13 Ocak’ta Kar ve Buzlanma
4
Bursa'da Kar Okulları Vurdu: Yıldırım Ertuğrulgazi'de İhsan Dikmen Ortaokulu'nda Devamsızlık
5
Bağlıca Halil Duran Ortaokulu'nda Karne Öncesi Motivasyon Etkinliği
6
Bursa'da 'Manevi ve Ahlaki Gelişim' Programı: 900 Öğrenciye Ulaşıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları