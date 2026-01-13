ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni: Rektör Çolak'tan Veda

ESOGÜ'de İdari Personele Emeklilik Töreni

Tören Detayları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü tarafından, emekliye ayrılan üniversite idari personeli için ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir tören düzenlendi.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, üniversitenin bir aile olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, öğrencisiyle, mezunuyla, tüm akademik ve idari personeliyle, köklü ve büyük bir ailedir. Kurumları var eden, onlara hayat veren insanlardır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni bugün olduğu noktaya sizler ve halen görevlerine devam eden personelimizle hep birlikte taşıdık. Aynı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de bizlerin profesyonel ve sosyal yaşamlarını şekillendirdi, kendimizi her şeyden önce bir Eskişehir Osmangazi Üniversiteli olarak tanımladık, bu aidiyet bilincini hep birlikte yaşadık. Bugün burada toplanmamızın nedeni üniversitemize uzun yıllar emeği geçmiş siz değerli personelimize teşekkür etmek ve bu emeğe saygı göstermektir. Sizler bu üniversiteye yıllarını vermiş, hayatının en kıymetli, en verimli günlerini bu üniversite için çalışarak geçirmiş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesinin, bu köklü çınarın en güçlü dalları olarak burada çalışmış bulunmaktasınız"

Çolak konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Artık emeklilikle birlikte hayatınızda yeni bir dönem başladı. Her gün üniversite içinde sürdürdüğünüz mesainiz sona erdi. Ancak sizler Eskişehir Osmangazi Üniversiteli kimliğinizi her zaman üzerinizde gururla taşıyacak, bu ailenin bir üyesi olmaya devam edeceksiniz. Sizlerin emekli olduktan sonra, ardınızda tertemiz bir iş hayatı bırakmanın onurunu içinizde taşıdığınıza inanıyor, burada geçirdiğiniz günleri güzel günler olarak, mutlulukla anmanızı diliyorum. Bu üniversiteye sağladığınız değerli katkılar için tüm Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi adına sizlere teşekkürlerimi sunuyor, hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı ve mutlu bir emeklilik yaşamı diliyorum"

Katılımcılar ve Kapanış

Törene Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Y. Murat Bulut ile diğer yöneticiler ve idari personel katıldı.

Program, emekli personele teşekkür belgeleri ve hediyelerin takdim edilmesi ile son buldu.

