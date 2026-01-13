Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi "Sen Games" Erasmus+ Heyetini Ağırladı

Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi, "Sen Games" KA210 Erasmus+ projesi kapsamında 23 kişilik öğrenci ve öğretmen heyetini ağırladı; Başkan Pekyatırmacı atölyeyi vizyoner eğitim alanı olarak tanıttı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:48
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyesi, Abidin Saniye Erçal İlkokulu tarafından yürütülen "Sen Games" KA210 Erasmus+ Projesi kapsamında şehre gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

SETAP (Sanat, Eğitim ve Teknoloji Atölye Programları) çatısı altında faaliyet gösteren atölye, proje ortaklarından gelen 8 personel ve 15 öğrenci olmak üzere toplam 23 kişilik heyeti ağırladı. Heyet, atölyeleri gezerek yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Öğrenciler ziyaret süresince Çini, Kağıt Kaplama ve Ahşap atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılarak mesleki ve sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen etkinliklerle hedef, katılımcıların kültürel etkileşimlerinin artırılması ve sanat ile tasarıma olan ilgilerinin pekiştirilmesiydi.

Başkan Pekyatırmacı

"Selçuklu Belediyesi Sanat ve Tasarım Atölyemiz vizyoner bir eğitim alanıdır"

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimine önem verdiklerini vurguladı. Pekyatırmacı, SETAP çatısı altında hayata geçirilen atölyenin çocukların sanatsal, kültürel ve teknolojik becerilerini bir arada geliştirebilecekleri vizyoner bir eğitim alanı olduğunu söyledi. Ayrıca Erasmus+ gibi uluslararası projeler kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilerin burada bulunmasının kültürler arası öğrenme, ortak üretim ve evrensel bakış açısı için güçlü bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Pekyatırmacı, bu anlamlı ziyaret için proje paydaşlarına, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

