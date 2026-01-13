Bursa'da Kar Okulları Vurdu: Yıldırım Ertuğrulgazi'de İhsan Dikmen Ortaokulu'nda Devamsızlık

Bursa'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Yıldırım Ertuğrulgazi'deki İhsan Dikmen Ortaokulu öğrencilerinin neredeyse tamamı velileriyle okula gitmedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:23
Bursa'da kar hayatı ve eğitimi etkiledi

Yıldırım Ertuğrulgazi'de öğrencilerin büyük bölümü evde kaldı

Bursa'da etkisini artıran kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, okullarda da devamsızlık yaşandı. Yıldırım ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan İhsan Dikmen Ortaokulu'nda öğrencilerin neredeyse tamamı, velileriyle birlikte okula gitmeme kararı aldı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sokakları beyaz örtüyle kaplarken, sabah saatlerinde okul çevresinde sessizlik hakim oldu. Okula gitmeyen öğrenciler ise sabahı dışarıda geçirerek karın tadını çıkarmayı seçti.

Özkan Köse: Malum kış şartları, burası da yüksek kesim olduğu için arabalarımızı çıkaramıyoruz, kapılarını bile açmakta zorlanıyoruz. Bu gibi durumlarda eğitim aksıyor. Öğretmenlerimiz de ister ki öğrenciler tam gelsin, eğitimi sağlıklı şekilde sürdürelim. Yetkililerimiz bunu öncesinden sezip buna göre önlem ve kararlar alırsa herkes için daha iyi olur. Bir yandan da çocuklarımız tatillerde ekranların önüne geçiyorlar, okulda olması belki de daha iyi olacaktır

