Bahçesaray’da Taşımalı Eğitime 31 Aralık 2025 İçin 1 Gün Ara
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kötü hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Alınan karar, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsamaktadır ve olumsuz hava koşullarının seyrine göre gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.
VAN'IN BAHÇESARAY İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVADAN DOLAYI TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN SÜRE İLE ARA VERİLDİ.