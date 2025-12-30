DOLAR
Bahçesaray’da Taşımalı Eğitime 31 Aralık 2025 İçin 1 Gün Ara

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:13
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kötü hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Alınan karar, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsamaktadır ve olumsuz hava koşullarının seyrine göre gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

