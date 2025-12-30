DOLAR
Tunceli'de Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara — 31 Aralık 2025

Tunceli Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime (üniversiteler hariç) 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 20:30
Tunceli'de eğitime 1 gün ara

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime bir günlük ara verildi.

Valilikten yapılan açıklama

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah erken saatlerden itibaren kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada belirtilen karar kapsamında, belirtilen tarihte resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversiteler hariç) eğitime ara verecek; hamile ve engelli kamu personeli ile anaokulu ve kreş çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır.

TUNCELİ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

