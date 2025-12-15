DOLAR
Bakan Tekin: Maarif Modeliyle Gurur Duyan Nesil Hedefi — Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi

Bakan Yusuf Tekin, Ankara'daki 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ülkesine gurur duyan bir nesil yetiştirme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:09
Bakan Tekin: Maarif Modeliyle Gurur Duyan Nesil Hedefi — Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi

Bakan Tekin: "Ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi"ne katıldı. Etkinlik, yerli üretim, tasarruf ve yatırım bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Serginin amacı ve katılımcılar

Sergide, Türkiye'nin farklı bölgelerinden firmalar ve kurumlar tarafından üretilen yerli ve milli ürünler ziyaretçilere sunuldu. Program kapsamında Bakan Tekin ve Bakan Kacır, sergi alanını gezerek stantları ziyaret etti ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinliğin hedef kitlesi arasında özellikle gençler ve öğrenciler bulunuyor; sergi program boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

12-18 Aralık tarihlerinde açık kalması planlanan sergi; yerli üretim bilincini güçlendirmek, tasarruf kültürünü yaygınlaştırmak ve yerli ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Etkinlikte yer alan kurumlar arasında TÜRASAŞ, MKE, HAVELSAN, TUSAŞ, STM, ASELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT bulunuyor.

Tekin'in mesajı

"Ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bunun için önemli bir araç" diyen Bakan Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'deki Maarif Kongresi vizyonunu aktararak geçmişe ve kültüre sahip çıkmanın eğitim anlayışının temel unsurlarından olduğunu vurguladı.

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Bizden önceki nesillerin... üretilen katma değeri olan ürünleri, bilimsel yenilikleri çocuklarımız öğrensinler, bilsinler diye uğraşıyoruz. Şimdi çocuklarımız Türkiye’nin ürettiği değerleri hem içselleştirerek hem de daha ileriye yönelik proje hayaliyle yetişiyorlar." Bakan, köklerine bağlı ve aynı zamanda yeni döneme ilişkin hayaller kurabilen bir kuşağın yetiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kacır'ın değerlendirmesi ve eğitim vurgusu

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen sergiye katkılarından dolayı Tekin'e teşekkür eden Bakan Kacır, gençlerin teknoloji üretimindeki rolüne dikkat çekti. Kacır, "2018’den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini gerçekleştiriyoruz" diyerek Teknofestlerin gençleri projeye dönüştürme başarısına vurgu yaptı.

Kacır ayrıca geçmişteki "Yerli Malı Haftası" uygulamalarından bahsederek, bugünün etkinliklerinin artık sadece tarım ürünlerini değil, milli teknoloji ürünlerini de gündeme taşıdığını ifade etti. Bu çalışmanın, gençlerin üretim ve teknolojiye yönelmesinde etkili olduğunu belirtti.

Etkinlik programı ve eğitim iş birliği

Sergi kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 46 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5 anaokulu ve Ankara dışından belirlenen 8 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etkinliklere dahil edildi. Bakan Tekin ve Bakan Kacır ayrıca Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi ve "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacağını ifade ettiler.

Program süresince sergi, tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak ve gençler başta olmak üzere toplumda yerli malı kullanımına yönelik farkındalığın artması hedefleniyor.

