Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi THE 2026 Yaşam Bilimleri’nde Türkiye 2’ncisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, THE 2026 Yaşam Bilimleri sıralamasında 'Uluslararası Görünüm' kategorisinde Türkiye'de 2’nci, dünya genelinde 626’ncı oldu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:15
Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazında Dünya Üniversiteleri sıralamasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yaşam Bilimleri alanında ’Uluslararası Görünüm’ kategorisinde Türkiye’de 2’nci olurken, dünya genelinde 626’ncı sırada yer aldı.

Değerlendirme ve sıralama detayları

THE’nin alan bazlı değerlendirmesi; 157 milyon atıf, 18 milyon araştırma yayını ve 93 binden fazla akademisyenin anket verilerine dayalı 18 farklı performans göstergesi üzerinden gerçekleştirildi. Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yaşam Bilimleri alanında Türkiye’den listeye giren 43 üniversite arasında 2’nci sıraya yükseldi.

Üniversite, yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmalarla küresel ölçekte marka değerini ve uluslararası görünürlüğünü istikrarlı biçimde artırdığını bir kez daha kanıtladı.

Üst üste gelen başarı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; 2024, 2025 ve 2026 yıllarında THE değerlendirme kriterlerini karşılayarak üst üste sıralamalarda yer alma başarısı gösterdi. Üniversite, dünya genelinde değerlendirmeye alınan 1211 üniversite arasından 626’ncı sırada yer alarak uluslararası vizyonuna uygun önemli bir başarı daha elde etti.

Rektörün değerlendirmesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin uluslararası vizyonuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Uslu, Times Higher Education gibi saygın bir kuruluşun değerlendirmelerinde üst sıralarda yer almanın üniversitenin uluslararası görünürlüğü ve akademik yetkinliğinin geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Rektör Uslu, farklı ülkelerden akademisyenler ve araştırmacılarla geliştirilen iş birlikleri, uluslararası öğrenci hareketliliği ve küresel ölçekte yürütülen bilimsel çalışmaların bu başarının temelini oluşturduğunu ifade ederek uluslararasılaşmayı merkeze alan vizyon doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

