Bartın MYO Halkla İlişkiler Öğrencilerinden 24 Sosyal Sorumluluk Projesi Tamamlandı

Bartın Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler öğrencileri 2025-2026 Güz Döneminde 24 sosyal sorumluluk projesini Dr. Özkan Avcı danışmanlığında başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 18:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:32
Bartın MYO Halkla İlişkiler Öğrencilerinden 24 Sosyal Sorumluluk Projesi Başarıyla Tamamlandı

Bartın Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında yürüttükleri 24 sosyal sorumluluk projesini, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi sonu itibarıyla başarıyla sonuçlandırdı.

Danışmanlık ve Değerlendirme Süreci

Projeler, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı danışmanlığında yürütüldü. Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü tarafından onaylanan çalışmalar, dönem boyunca titizlikle sahada uygulandı ve Proje Değerlendirme Kurulu Üyeleri’nin değerlendirmeleriyle final haftasında tamamlandı.

Projelerin Odaklandığı Alanlar ve Sayılar

Öğrencilerin projeleri, toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak; 5 çevre projesi, 3 hayvan hakları projesi, 6 sosyal destek projesi, 7 eğitim projesi, 2 kültür-sanat projesi ve 1 bağımlılıkla mücadele projesi şeklinde gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Projeler

Çevre çalışmaları arasında, ’’Bir Fidan Bir Gelecek, Bir Kıvılcımı Önle, Ormanı Koru, Karayolları Kenarlarında Çevre Kirliliğine Karşı Farkındalık ve Temizlik Projesi, İzini Bırak, Çöpünü Bırakma, Minik Eller, Büyük Fark’’ projeleri yer aldı. Hayvan hakları alanında ise ’’Bir Kap Bir Can: Sokak Hayvanları Besleme, Hayvan Barınağı Gönüllülük Projesi, Sokak İçin Bir Adım’’ projeleri dikkat çekti.

Sosyal destek projeleri arasında ’’Bir Gülümseme Bırak, Dijital Dedektifler, Engelsiz Renkler, Gülen Yüzler Günü, Renkli Umutlar: Balonlara Gülümseyen Çocuklar, Sessiz Çığlıklar: Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Kampanyası’’ yer alırken; eğitim projeleri olarak ’’Dijital Denge: Yapay Zekâ Çağında Bağımlılık ve Farkındalık, Dişin Dünyası, Duy Beni Çocuk Hakları Farkındalık Projesi, Farklılıklarla Empati Projesi, Isıtan Gülüşler, Korece’nin Kapısını Aralamak: Bir Dil, Bir Dünya, Temiz Eller, Sağlıklı Günler’’ tamamlandı.

Kültür-sanat alanındaki projeler ’’Bir Masal Bin Gülüş, Geleceğimi Boyuyorum’’ başlıklarıyla gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadele alanında ise ’’Sahte Parıltı: Gençlik ve Madde Algısı’’ projesi toplumsal farkındalık yaratmayı hedefledi.

Sonuç ve Raporlama

Projelerini tamamlayan öğrenciler, süreç boyunca edindikleri deneyimleri ve proje çıktılarını raporlayarak dönemi başarıyla noktaladı. Bu çalışmalar, hem öğrencilere saha deneyimi kazandırdı hem de yerel düzeyde toplumsal fayda oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

