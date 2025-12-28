Bartın Üniversitesi'nde Akademik Giysi ve Akademik Performans Ödül Töreni gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ), 2024-2025 Akademik Yılı kapsamında akademik yükselme, bilimsel yayın, proje ve inovasyonda başarı gösteren öğretim üyeleri için "Akademik Giysi ve Akademik Performans Ödül Töreni" düzenlendi. Tören, üniversitenin akademik başarısını ve bilimsel üretkenliğini öne çıkarmayı amaçladı.

Törenin açılışı ve müzik dinletisi

İİBF-Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlik, BARÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Sarıkaya ile müzik öğretmeni Kadir Güvenç tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle devam etti ve dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Akademik giysi takdimi: 80 akademisyen sahnede

Törenin açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, akademik giysinin üniversite geleneğini yaşatan, öğretim üyelerinin bilimsel kimliğini simgeleyen önemli bir sembol olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Akkaya, akademisyenlerin özveri ve üretkenliğinin üniversitenin ulusal ve uluslararası başarısını şekillendirdiğini belirterek tebriklerini iletti.

Açılışın ardından gerçekleştirilen "Akademik Giysi Töreni"nde 26 profesör, 13 doçent ve 41 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 80 akademisyen için cübbe ve belgeler takdim edildi.

Akademik performans ve proje-inovasyon ödülleri

Programın devamında düzenlenen "Akademik Performans Ödül Töreni"nde, 2024 yılı içinde uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en fazla yayın yapan öğretim elemanları sahneye davet edildi. Akademisyenlerin performansları; Eğitim Bilimleri, Filoloji, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar ile Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri, Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanlarında değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, Elmas, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere dört kategoride başarılı bulunan 58 akademisyen başarı belgeleriyle ödüllendirildi. Ayrıca, 2024 yılı içinde kurum dışı fonlar tarafından desteklenen projelerde yürütücülük yapan ve fikirden ürüne uzanan süreçte çalışmaları tescillenerek patente dönüşen öğretim elemanları da "Proje ve İnovasyon" kategorilerinde ödüllerini aldı.

Kapanış ve hatıra fotoğrafı

İl protokolünün yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, BARÜ'nün akademik kadro gücünü ve bilimsel üretkenliğini görünür kılma amacıyla düzenlenen önemli bir etkinlik olarak kayda geçti.

