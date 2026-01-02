Kastamonu Üniversitesi'nde 10 program MEDEK akreditasyonu aldı

Mesleki eğitimde kalite güvenceye alındı

Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarında yer alan 10 program, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon alan programlar arasında Tosya Meslek Yüksekokulu, Taşköprü Meslek Yüksekokulu, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

MEDEK sürecinde programların eğitim-öğretim yapısı, akademik ve idari insan kaynağı, fiziki ve teknolojik altyapı, ölçme ve değerlendirme süreçleri ile sektörle uyum düzeyi çok boyutlu olarak incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda meslek yüksekokulları bünyesindeki yedi program "Tam Akreditasyon" ve üç program "Koşullu Akreditasyon" statüsünde belgelendirildi.

Tam akreditasyon alan programlar arasında Kastamonu Meslek Yüksekokulu'nun Elektrik, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik, Makine ve İşletme Yönetimi programları ile Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı yer alıyor. Koşullu akreditasyon alan programlar ise Basım ve Yayım Teknolojileri Programı, Tosya Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı ve Taşköprü Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı oldu.

Son değerlendirmelerle birlikte Kastamonu Üniversitesi bünyesinde akredite edilen program sayısı 24'e yükseldi. Üniversite, kalite odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Meslek yüksekokullarımızda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ulusal kalite standartlarıyla uyumlu olduğunu MEDEK akreditasyonlarıyla bir kez daha belgelemiş olduk. Mesleki eğitimi, öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğine doğrudan katkı sunan önemli bir alan olarak değerlendiriyoruz"

Rektör Topal, akreditasyon sürecinin sadece bir belge olmadığını, aynı zamanda sürekli iyileştirmeyi esas alan bir kalite güvence mekanizması olduğunu belirterek: "Koşullu akreditasyon alan programlarımız kapsamında iyileştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçlerin, meslek yüksekokulu programlarımızın akreditasyon hedeflerine katkı sunmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

