BARÜ-TÜBİTAK Desteğiyle Yeni Nesil Hibrit Aerojeller Geliştirilecek

BARTIN (İHA) — BARÜ’den stratejik alanlara yönelik yüksek performanslı malzeme projesi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1001 programı kapsamında desteklenen bir proje ile savunma sanayisi ve havacılık gibi stratejik alanlar için yeni nesil hibrit aerojel malzemeler geliştirecek.

Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa Erkartal yapıyor. TÜBİTAK-ARDEB "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan çalışma, "Elektromanyetik Dalga Soğurma ve Yüksek Sıcaklık Uygulamaları İçin Polimer Türevli Seramik / MOF Türevli Nanomalzeme Tabanlı Hibrit Aerojellerin Tasarımı ve Geliştirilmesi" başlığını taşıyor.

Proje ile elektromanyetik dalga soğurma ve yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren uygulamalara yönelik hafif, dayanıklı ve yüksek performanslı aerojel malzemelerin tasarlanması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Erkartal, "Proje kapsamında, polimer türevli seramikler ile MOF türevli nanomalzemelerin bir araya getirildiği ileri fonksiyonel özelliklere sahip hibrit aerojel malzemeler üzerine çalışacağız. Bu yenilikçi yaklaşım; radar soğurma sistemleri, elektromanyetik kalkanlama, yüksek sıcaklık yalıtımı ve zorlu çalışma koşullarında performans sürekliliği gibi kritik alanlarda kullanılabilecek. Çalışmanın savunma sanayisi, havacılık ve ileri mühendislik uygulamalarına önemli katkılar sunması hedeflenmektedir. Proje, ülkemizin stratejik teknoloji alanlarındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına ve katma değeri yüksek malzeme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım niteliği taşımaktadır".

Proje çalışmaları, BARÜ’nün ihtisaslaşma alanı projeleri kapsamında kurulan ve enerji, savunma ile ileri fonksiyonel malzemeler odağında ulusal ve uluslararası araştırmaların yürütüldüğü Multifunctional Sustainable Energy Materials Laboratory (MuseLab – Çok Fonksiyonlu Sürdürülebilir Enerji Malzemeleri Laboratuvarı) bünyesinde gerçekleştirilecek.

Bartın Üniversitesinin stratejik alanlara yönelik yenilikçi projeler üretmeye devam ettiğini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, TÜBİTAK desteği kazanan çalışmasından dolayı Doç. Dr. Mustafa Erkartal’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

