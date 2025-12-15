Bayburt'ta AFAD'dan 5 Günlük Enkaz Arama-Kurtarma Eğitimi

Bayburt'ta AFAD'dan Çevik Kuvvet personeline enkaz arama-kurtarma eğitimi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet personeline yönelik düzenlenen enkazda arama ve kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar

Eğitmenler tarafından verilen program 5 gün sürdü. Eğitim süresince katılımcılara enkazda arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Programın son gününde gerçekleştirilen yazılı sınav ile eğitim tamamlandı.

Koordinasyon ve amaç

Eğitim programının koordinasyonu, AFAD personelleri Coşkun Akdeniz ve Mustafa Samet Aladağ tarafından sağlandı. Katılımcılara, afet ve acil durumlarda etkin müdahale sağlayacak beceri ve bilgiler kazandırılması hedeflendi.

