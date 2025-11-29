Bayburt’ta ‘Çiftçi Buluşmaları’ Paneli: İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri Tartışıldı

Bayburt Üniversitesi'nin panelinde iklim değişikliğinin Bayburt tarım ve hayvancılığına etkileri, desteklemeler ve alınacak tedbirler ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:09
Bayburt’ta ‘Çiftçi Buluşmaları’ Paneli: İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri Tartışıldı

Bayburt’ta ‘Çiftçi Buluşmaları’ Paneli Düzenlendi

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen Bi’ Buluşma-Çiftçi Buluşmaları Paneli, Tuzcuzade Mahalle Odası’nda gerçekleştirildi. Panele, İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Muammer Araz ve Dr. Öğr. Üyesi Seval Kurtoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelin Ana Başlığı ve Tartışılan Konular

Panel, “İklim Değişikliğinin Bayburt Tarım ve Hayvancılığına Etkisi ve Alınan Tedbirler” başlığı altında yapıldı. Oturumlarda üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri, organik ve işlemesiz tarım uygulamaları, basınçlı sulama sistemleri, kuraklığa dayanıklı tohum kullanımı, yem bitkilerinin yaygınlaştırılması ile mera alanlarının korunması ve ıslahı gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Soru-Cevap ve Katılımcı Etkileşimi

Sunumların ardından katılımcılar uzmanlarla birebir görüşme fırsatı buldu ve merak ettikleri konularda sorularını yöneltti. Panelin, çiftçilerin güncel tarım uygulamalarını yakından takip etmelerine ve sektörle ilgili gelişmeleri doğrudan değerlendirmelerine imkân sunduğu ifade edildi.

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali