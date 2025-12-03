Erdemli'de 3 Aralık'ta Özel Bireylerin Renkli Etkinliği

İlçe protokolü ve aileler gösterilere tanıklık etti

Erdemli'de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erdemli Belediyesi iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Limonlu Mahallesi'ndeki Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen program renkli anlara sahne oldu.

Özel öğrencilerin sahnelediği müzikli gösteriler salonda büyük beğeni topladı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı. Etkinlik, hem kutlama hem de toplumsal farkındalık yaratma amacı taşıdı.

Okul Müdürü Abdurrahman Tülü, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Engellilik bir farklılıktır, eksiklik değildir. En büyük engel ön yargılarımızdır. Engellilik, bir bireyin yaşam kalitesini veya topluma katılım arzusunu eksilten bir durum değil, sadece hayatı farklı bir biçimde deneyimleme biçimidir. Bundan dolayıdır ki biz bu çocuklarımıza özel birey diyoruz"

Programa Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile diğer protokol üyeleri ve aileler katıldı.

