Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü'nün İlk Haftası Tamamlandı

Bayburt Gençlik Merkezi'nin Gençlik Kış Kulübü'nde 9-15 yaş öğrenciler; boyama, akıl oyunları, halk oyunları ve drama etkinlikleriyle ilk haftayı tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:40
Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü'nün İlk Haftası Tamamlandı

Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü'nün İlk Haftası Tamamlandı

Program Detayları

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen Gençlik Kış Kulübü programının ilk haftası, öğrencilerin yoğun katılımıyla sona erdi. 9-15 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik düzenlenen ve iki hafta sürmesi planlanan programın ilk haftasında çeşitli atölye ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta boyunca öğrenciler; boyama çalışmaları, akıl ve zekâ oyunları, halk oyunları çalışmaları ile drama etkinlikleri gibi sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlere katılarak hem öğrendi hem de eğlendi.

Gönüllülük Panosu ve İlerleyen Hafta

Program çerçevesinde, katılımcıların kış dönemi boyunca yer almak istedikleri faaliyetleri belirlemek üzere bir gönüllülük panosu oluşturuldu. Bu pano aracılığıyla öğrencilerin ilgi ve tercihleri toplanarak ikinci haftanın etkinlik planlarına yön verilecek.

Gençlik Kış Kulübü, ikinci haftada da farklı etkinliklerle devam edecek.

GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ’NÜN İLK HAFTASI TAMAMLANDI

GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ’NÜN İLK HAFTASI TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arkas Öğrencileri 'Sıfır Karbon Noktası'nda Geleceği Deneyimledi
2
Kütahya'da bin 300 öğrenciye Sıfır Atık eğitimi
3
Düzce'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretmenlere aktarıldı
4
İstanbullu Hafız İkizler Ören'de Müezzinlik Yapıyor
5
EBYÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı
6
Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü'nün İlk Haftası Tamamlandı
7
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 5 Program MEDEK Akreditasyonu Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları