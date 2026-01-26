Bayburt'ta Gençlik Kış Kulübü'nün İlk Haftası Tamamlandı

Program Detayları

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen Gençlik Kış Kulübü programının ilk haftası, öğrencilerin yoğun katılımıyla sona erdi. 9-15 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik düzenlenen ve iki hafta sürmesi planlanan programın ilk haftasında çeşitli atölye ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta boyunca öğrenciler; boyama çalışmaları, akıl ve zekâ oyunları, halk oyunları çalışmaları ile drama etkinlikleri gibi sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlere katılarak hem öğrendi hem de eğlendi.

Gönüllülük Panosu ve İlerleyen Hafta

Program çerçevesinde, katılımcıların kış dönemi boyunca yer almak istedikleri faaliyetleri belirlemek üzere bir gönüllülük panosu oluşturuldu. Bu pano aracılığıyla öğrencilerin ilgi ve tercihleri toplanarak ikinci haftanın etkinlik planlarına yön verilecek.

Gençlik Kış Kulübü, ikinci haftada da farklı etkinliklerle devam edecek.

GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ’NÜN İLK HAFTASI TAMAMLANDI