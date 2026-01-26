Kütahya'da bin 300 öğrenciye Sıfır Atık eğitimi

Kütahya Belediyesi, dört ortaokulda düzenlenen eğitimlerle bin 300 öğrenciye sıfır atık ve çevre bilinci kazandırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:46
Eğitimde uygulamalı örnekler ve sürdürülebilir davranışlar ön plan oldu

Kütahya Belediyesi, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla yürüttüğü Sıfır Atık temalı eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde düzenlenen programlarla toplam bin 300 öğrenciye çevre ve sıfır atık bilinci aşılandı.

Program çerçevesinde 19 Mayıs Ortaokulu, Şehit Çağlayan Irmak Ortaokulu, Sevin Akdoğan Ortaokulu ve Şehitler Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen belediye, öğrencilere çevreye duyarlı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi.

Eğitimler, belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verildi. Sunum ve uygulamalı örneklerle; sıfır atık anlayışının temel ilkeleri, doğal ve sınırlı kaynakların etkin kullanımı, su verimliliği, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün çevresel etkileri detaylı şekilde aktarıldı.

Ayrıca günlük hayatta yapılabilecek basit ancak etkili çevreci davranışların sürdürülebilir gelecek açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Eğitimlerde öğrencilerin uygulamalı katılımı sağlanarak bilgilerin kalıcı hale gelmesi amaçlandı.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimlerinin önümüzdeki süreçte de öğrencilere ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

