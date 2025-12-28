DOLAR
BEUN Alaplı MYO'dan Okullara Konser: 5 Binden Fazla Gence Ulaşıldı

BEUN Alaplı MYO Müzik ve Sanat Topluluğu, 2024-2025 ÜNİDES projesi kapsamında okul konserleri düzenleyerek 5 binden fazla öğrenciye ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:54
ÜNİDES projesi kapsamında gerçekleştirilen gençlik etkinlikleri tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Alaplı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Müzik ve Sanat Topluluğu, 2024-2025 yılı ÜNİDES Projesi kapsamında Alaplı’daki okullarda öğrencilere yönelik bir dizi konser düzenledi.

Projede sahne alan müzik grubu, tamamı BEUN Alaplı MYO öğrencilerinden oluşuyordu. Farklı yaş gruplarına hitap eden konserlerle, etkinlikler Alaplı’da gençler için önemli bir ilham kaynağı oldu ve proje toplamda 5 binden fazla kişiye ulaştı.

Koordinasyon ve danışmanlık

Projenin koordinatörlüğünü Emrecan Kaçmaz üstlenirken, danışmanlığını BEÜ Alaplı MYO Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Aydın yaptı. Etkinlikler boyunca topluluk öğrencilerinin performansları yoğun ilgi gördü.

Sertifika töreni

Başarıyla tamamlanan proje sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan başarı sertifikaları; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Zonguldak İl Müdürü Halil Hacı tarafından öğrencilere takdim edildi.

BEÜ Alaplı MYO Müzik ve Sanat Topluluğu Başkanı ve Temsilcisi Emrecan Kaçmaz, başarı sertifikasını okul ve topluluk adına teslim aldı.

