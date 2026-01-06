BİGGSİNERJİ Projesi: Yaşar Üniversitesi ile TÜBİTAK'tan 900 Bin TL Destek

BİGGSİNERJİ, Yaşar Üniversitesi paydaşlığında TÜBİTAK BİGG desteğiyle 900 bin TL yatırım aldı; Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 2026-2028 hızlandırma faaliyetlerinde görev alacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:24
BİGGSİNERJİ Projesi: Yaşar Üniversitesi ile TÜBİTAK'tan 900 Bin TL Destek

BİGGSİNERJİ ile yenilikçi girişimler hız kazanıyor

Yaşar Üniversitesi’nin paydaşları arasında yer aldığı BİGGSİNERJİ Projesi, TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırçay TEKMER) ortaklığıyla, uygulayıcı kuruluş DEPARK yürütücülüğünde hayata geçirilecek.

TÜBİTAK'tan 900 bin TL yatırım desteği

Projeye TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında sağlanan destek, girişimcilerin teknoloji odaklı fikirlerini ticarileştirme sürecine önemli kaynak aktaracak. Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yiğit Kazançoğlu, proje kapsamında üniversitenin girişimcilere eğitim ve mentorluk sağlayacağını belirtti. Kazançoğlu, şöyle konuştu:

"Girişimci adayları; tarım, gıda, enerji, lojistik, yazılım ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere teknoloji ve yenilik odaklı ana başlıklar altındaki iş fikri başvurularını TÜBİTAK’ın belirlediği çağrı takvimi doğrultusunda Yaşar Üniversitesi’ne yapabilecek. Girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Kabul edilenler girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK’tan 900 bin TL’lik yatırımı almak için hazırlanacak."

Yaşar Üniversitesi'nin rolü ve 2026-2028 hedefleri

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi, BİGGSİNERJİ Projesi’nin 2026-2028 döneminde Aşama 1 Hızlandırma faaliyetlerini yürütmede aktif rol alacak. Üniversite, uzman kadrosu ile girişimcilere eğitim, mentorluk ve iş planı desteği sağlayarak teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sunacak.

Proje, bölgedeki teknoloji girişimciliğini güçlendirmeyi, fikirlerin ticarileşmesini hızlandırmayı ve TÜBİTAK destekli yatırımlara erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

(SOLDAN SAĞA) NECİP ATILGAN, EZGİ GÜLAY, PROF.DR.YİĞİT KAZANÇOĞLU,BAŞAK KAFTAN

(SOLDAN SAĞA) NECİP ATILGAN, EZGİ GÜLAY, PROF.DR.YİĞİT KAZANÇOĞLU,BAŞAK KAFTAN

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NİN PAYDAŞLARI ARASINDA YER ALDIĞI BİGGSİNERJİ PROJESİ, TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK...

