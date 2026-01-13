Tunceli'de Eğitime 1 Gün Ara: 14 Ocak 2026'da Kar ve Buzlanma

Tunceli Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde üniversite hariç tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:19
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde süren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır denildi.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve Valiliğin duyurularını takip etmeleri istendi.

