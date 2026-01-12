Bingöl'de Eğitime 13.01.2026'da 1 Gün Ara — Yoğun Kar ve Buzlanma

Bingöl Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13.01.2026 Salı günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten açıklama: Yoğun kar, aşırı buzlanma ve çığ riski

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikten alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

13.01.2026 Salı günü için geçerli olan karar kapsamında il merkezi ile ilçelerdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13.01.2026 Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

