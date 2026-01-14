Kozan'da Kamyonla Gelen Kar: Adanalı Öğrenciler Unutulmaz Anlar Yaşadı

Toroslar'dan getirilen iki kamyon kar, Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesine boşaltıldı; öğrenciler sucuk ekmek eşliğinde karda oynadı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:51
Yarıyıl öncesi sürpriz: Halit Dağlı İlköğretim Okulu'nda kar şenliği

Torosların eteklerinden kamyonlarla getirilen kar, Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesine döküldü. İki kamyon kar sayesinde kar görmeye gidemeyen öğrenciler, okul bahçesinde doyasıya oynadı ve unutulmaz anlar yaşadı.

Yarıyıl tatili öncesi düzenlenen etkinlikte sucuk ekmek ikramı yapıldı. Etkinliğe destek veren Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Velilerden Hakan Kenger etkinlikle ilgili, "Çocuklar için çok motive edici, neşe dolu bir gün oldu. Okul yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

Öğrenciler Kaan Kenger ve Ayşegül Sarı karda oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

Okul Müdürü Seyban Karaköse ise, etkinlik haftası kapsamında programlar düzenlediklerini belirterek, "Adana’da karla oynamak her çocuğun hayali. Bu hayali gerçekleştirmek için sucuk ekmek şenliğiyle birlikte Saimbeyli’den iki kamyon kar getirdik. Çocuklarımız aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları