Düzce Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Bilim Semineri: Büyük Dil Modelleriyle Proje ve Makale Yazımı

Düzce Üniversitesi'nde "Yapay Zeka Destekli Bilim: Proje ve Makale Yazımında Büyük Dil Modellerinden Yararlanma Stratejileri" semineri

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Bilim: Proje ve Makale Yazımında Büyük Dil Modellerinden Yararlanma Stratejileri" adlı seminer, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Araştırma Dekan Yardımcısı Murat Bulut'un değerlendirmesi

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Bulut, programda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün burada, bilimsel üretimin dönüşümünde kritik bir eşik olan yapay zekâ destekli çalışmaları konuşmak üzere bir aradayız. Büyük dil modelleri, proje geliştirme ve makale yazım süreçlerinde artık yalnızca yardımcı araçlar değil; düşünceyi yapılandıran, veri yorumlamayı hızlandıran ve araştırmacıya yeni ufuklar açan güçlü birer bilimsel partner haline gelmiştir. Bu teknolojiler, araştırmacının yerini alan değil, onun üretkenliğini artıran ve zamanını daha stratejik noktalara yönlendiren çözümler sunuyor. Ancak bu süreçte etik kullanım, doğrulama mekanizmaları ve akademik bütünlük ilkesinin korunması da büyük önem taşımaktadır"

Prof. Dr. Mehmet Nurullah Kurutkan'ın sunumu ve uygulamalı örnekler

Programın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nurullah Kurutkan, "Yapay Zeke Destekli Bilim: Proje ve Makale Yazımında Büyük Dil Modellerinden Yararlanma Stratejileri" başlıklı sunumunda proje ve makale yazımında izlenebilecek yol ve yöntemleri ele aldı.

Kurutkan, akademik bilgi evreni hakkında genel bir değerlendirme yaparak geleneksel ve yeni nesil veri tabanlarına dair bilgiler paylaştı. Sunumunu 9 başlık altında özetleyen Kurutkan; yöntem okuryazarlığı ve ölçme sorunu, akademisyen ve bilim çantası, güncel bilgi kaynakları ile akademik yazım araçları başta olmak üzere ilgili bölümleri detaylı şekilde aktardı.

Bilimde yapay zeka kullanımına yönelik stratejik fırsatlar ve etik sorumluluklara da vurgu yapan Kurutkan, katılımcılara büyük dil modellerinden yararlanma yöntemlerini uygulama örnekleriyle anlatarak interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Programın kapanışı

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

