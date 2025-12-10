DOLAR
Eğitim Bir-Sen Gölmarmara'da: Ahmet Yasav ile Eğitim Ziyaretleri

Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi, Gölmarmara'da okulları, yöneticileri ve eğitim çalışanlarını ziyaret ederek çözüm odaklı değerlendirmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:52
Eğitim Bir-Sen Gölmarmara'da: Ahmet Yasav ile Eğitim Ziyaretleri

Eğitim Bir-Sen Heyeti Gölmarmara’da Sahada

Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi, Gölmarmara ilçesindeki okulları, ilçe yöneticilerini ve eğitim çalışanlarını ziyaret ederek eğitim gündemini yerinde ele aldı. Heyet, ziyaretler sırasında eğitimde karşılaşılan sorunları dinledi ve çözüm odaklı değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret Edilen Okullar ve Toplantılar

Şube Başkanı Yasav ve yönetim kurulu üyeleri, Gölmarmara’da şu okulları ziyaret etti: Kumkuyucak Tiyenli İlkokulu ve Ortaokulu, Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi, Gölmarmara Şehit Turan Geçkalmış İmam Hatip Ortaokulu, Gölmarmara Şehit Harun Çakar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kayapınar Şehit Ali Rıza Akbaş Ortaokulu ve Ozanca Köyü İlkokulu ve Ortaokulu. Heyet, okul idarecileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarıyla görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

İlçe İstişare Toplantısı ve Yeni Hizmet Bürosu

Eğitime Destek Platformu’nun aralık ayı Gölmarmara İlçe İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Yasav, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek eğitimdeki koordinasyonun önemine vurguda bulundu. Program kapsamında Eğitim Bir-Sen Gölmarmara İlçe Temsilciliği’nin yeni hizmet bürosu ziyaret edilerek İlçe Temsilcisi Şükrü Kaycı ve yönetimine hayırlı olsun dilekleri iletildi.

İlçe Yönetimiyle Görüşme

Şube Başkanı Yasav ve heyeti, Gölmarmara Kaymakamı Altay Karadağ, Gölmarmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şahin, Şube Müdürü Hüseyin Engin ve ilçe milli eğitim çalışanlarını makamlarında ziyaret ederek eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yasav, ziyaretlerde gösterilen ilgi ve nezaket için teşekkür etti.

Yasav, ilçede eğitime katkı sunan tüm paydaşlarla yakın iletişimin süreceğini belirterek, eğitim camiasının sorunlarına ortak çözümler üretme kararlılığını yineledi.

