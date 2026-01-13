Erzincan'da eğitime 14 Ocak 2026'da 1 gün ara

Erzincan Valiliği, beklenen -10°C ve yoğun buzlanma riski nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:00
Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, alınan meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, bunun il genelinde yoğun buzlanma ve don olaylarına yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile trafik güvenliği açısından oluşabilecek risklerin göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı duyuruldu.

