Bursa'da Kar Eğitime Engel: Ertuğrulgazi'de Okullar Boş Kaldı

Bursa'da artan kar yağışı nedeniyle Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi'deki İhsan Dikmen Ortaokulu öğrencilerinin neredeyse tamamı okula gitmedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:53
Bursa'da kar eğitimi aksattı

Bursa'da etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, okullarda devamsızlık yaşandı. Yıldırım ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen Ortaokulu'nda öğrencilerin neredeyse tamamı velileriyle birlikte okula gitmeme kararı aldı.

Okul çevresinde sessizlik, çocuklar karın tadını çıkardı

Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı sokakları beyaz bir örtüyle kaplarken, sabah saatlerinde okul çevresinde sessizlik hakim oldu. Okula gitmeyen öğrenciler ise karın tadını çıkarmayı tercih etti.

Özkan Köse isimli veli, yaşanan duruma ilişkin değerlendirmede bulunarak bu tür hava şartlarında daha erken tedbir alınması gerektiğini söyledi. Veli, hem öğretmenler hem de veliler açısından bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Malum kış şartları, burası da yüksek kesim olduğu için arabalarımızı çıkaramıyoruz, kapılarını bile açmakta zorlanıyoruz. Bu gibi durumlarda eğitim aksıyor. Öğretmenlerimiz de ister ki öğrenciler tam gelsin, eğitimi sağlıklı şekilde sürdürelim. Yetkililerimiz bunu öncesinden sezip buna göre önlem ve kararlar alırsa herkes için daha iyi olur. Bir yandan da çocuklarımız tatillerde ekranların önüne geçiyorlar, okulda olması belki de daha iyi olacaktır."

Veliler ve okul yönetimi için ulaşım ve bilgilendirme eksikliğinin önceden giderilmesinin, benzer durumlarda eğitimin aksamaması açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

Bursa'da eğitime kar engeli

Bursa'da eğitime kar engeli

